Интерес к этому турниру в Aria Resort & Casino с бай-ином в $300,000 настолько велик, что организаторам приходится находить все новые возможности и виды «отсеивания» игроков.

Последнее нововведение – это увеличение числа игроков. Теперь турнир пройдет за 8 столами в формате 7-макс.

Отметим, что добавление новых шести игроков позволит создать призовой фонд размером $16,800,000.

Это, в свою очередь, гарантирует победителю сумму в $6,000,000!

Вместить всех желающих в турнир уже невозможно, так что в этом году организаторы пошли не интересный шаг, устроив лотерею 35 место среди профессиональных игроков.

В число счастливчиков попали Антонио Эсфандиари, Федор Хольц, Даг Полк, Эрик Сайдел, Айзек Хэкстон, Джон Джуанда и еще почти три дюжины сильных и известных игроков, включая и новичка PokerStars Pro – Игоря Курганова.

Также в строю участников и два предыдущих чемпиона – Брайан Раст и Райнер Кемпе.

Впрочем, куда интересней список «неудачников», ибо среди них оказались: Дэниел Негреану, Дэн Колмэн, Адриан Матеос, Джейсон Кун, Талал Шакерчи, Джастин Бономо, Джейсон Мерсье, Чарли Каррел и другие.

Однако по условиям проведения турнира, остальные 15 мест, а теперь уже 21, будут пригласительными.

Конечно, в первую очередь организаторы рассчитывают привлечь за столы знаменитостей, причем не только из мира покера.

Парочка кинозвезд, дюжина богатых бизнесменов-любителей покера и просто «селебрити» - это хорошо.

Но вряд ли в списках 2017 Super High Roller Bowl не найдется места и для игроков калибра Фила Хельмута, Фила Айви или того же Дэниела Негреану, который вполне серьезно рассчитывает теперь на личное приглашение.

My ball was the very next ball to be chosen! Didn't make the cut to play the SHRB but am hopeful I'm chosen for one of 15 reserved spots.