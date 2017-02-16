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2017 Super High Roller Bowl вместит 56 участников!

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Одно из самых ожидаемых событий предстоящего лета станет еще больше – 56 участников вместо 50 заявленных ранее.

Интерес к этому турниру в Aria Resort & Casino с бай-ином в $300,000 настолько велик, что организаторам приходится находить все новые возможности и виды «отсеивания» игроков.

Последнее нововведение – это увеличение числа игроков. Теперь турнир пройдет за 8 столами в формате 7-макс.

Отметим, что добавление новых шести игроков позволит создать призовой фонд размером $16,800,000.

Это, в свою очередь, гарантирует победителю сумму в $6,000,000!

35 мест уже заняты

Вместить всех желающих в турнир уже невозможно, так что в этом году организаторы пошли не интересный шаг, устроив лотерею 35 место среди профессиональных игроков.

В число счастливчиков попали Антонио Эсфандиари, Федор Хольц, Даг Полк, Эрик Сайдел, Айзек Хэкстон, Джон Джуанда и еще почти три дюжины сильных и известных игроков, включая и новичка PokerStars Pro – Игоря Курганова.

Также в строю участников и два предыдущих чемпиона – Брайан Раст и Райнер Кемпе.

Daniel Negreanu 2016MainEvent
Хватит ли места Негреану?

Впрочем, куда интересней список «неудачников», ибо среди них оказались: Дэниел Негреану, Дэн Колмэн, Адриан Матеос, Джейсон Кун, Талал Шакерчи, Джастин Бономо, Джейсон Мерсье, Чарли Каррел и другие.

Кому дадут второй шанс?

Однако по условиям проведения турнира, остальные 15 мест, а теперь уже 21, будут пригласительными.

Конечно, в первую очередь организаторы рассчитывают привлечь за столы знаменитостей, причем не только из мира покера.

Парочка кинозвезд, дюжина богатых бизнесменов-любителей покера и просто «селебрити» - это хорошо.

Но вряд ли в списках 2017 Super High Roller Bowl не найдется места и для игроков калибра Фила Хельмута, Фила Айви или того же Дэниела Негреану, который вполне серьезно рассчитывает теперь на личное приглашение.

Вполне возможно там будет и несколько наших представителей.

Подробнее о приглашенных игроках будет известно ближе к лету.

Ниже вы можете проголосовать в нашем специальном опросе:

Кого бы вы хотели видеть из наших про-игроков участником 2017 Super High Roller Bowl?

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