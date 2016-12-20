Для многих игроков это один из лучших и уважаемых турниров в мире, да и атмосфера там особенная.

И вот в предстоящем январе «Aussie Millions» снова будут с нами, и у вас есть отличный шанс отправиться в далекую Австралию всего лишь за 50 центов на 888poker.

Пакет за $10,000 и три ночи на «Променаде»

Участие в этом фестивале, с другой стороны, остается недосягаемым для многих игроков, ибо Австралия и далеко, и бай-ин в Главное событие недешевый.

Так что возможность выиграть такую поездку это действительно редкий шанс, и очень ценный.

888poker предлагает систему сателлитов, которая закончится кульминацией в виде «последнего отборочного турнира» с бай-ином в $1,050.

За победу в нем можно получить тот самый полный пакет участника за $10,000.

Итак, что же входит в пакет? Отвечаем: бай-ин в «мейн» стоимостью $8,250, три ночи в отеле Promenade с 24-го по 26-го января, а также $1,000 на транспортные расходы.

Низкий старт: 50 центов или 12 долларов

Итак, на 888poker есть традиционная система сателлитов, где самый дешевый бай-ин стоит всего лишь 50 центов.

Далее идет сателлит за 12 долларов, затем – 109 долларов, и самый главный сателлит за 1,050 долларов.

Сателлиты легко найти в лобби покер рума, а проходят они каждые несколько часов.

26 турниров и 30 миллионов «гарантии»

В этом году «Осси Миллионс» берут старт 22 января в воскресенье и будут идти ровно неделю.

Для любого жителя того региона этот турнир из разряда «необходимо посетить».

В этот раз в расписании значатся 26 турниров, которые посетят порядка 6,000 игроков, которые должны «сгенерировать» не менее 30 миллионов призовых денег.

Казино в Мельбурне.

Вообще, «Австралийские миллионы» это часть истории покера. Именно там прошел первый турнир в покер с шестизначным бай-ином, который назывался Супер-Хайроллером и вступительный взнос составлял 250,000 долларов.

И в 2017 году снова будет три хайроллера с бай-инами в $25,000, $100,000 и $250,000.

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