1,813 – это новый рекорд «Битвы за Мальту»!

А все начиналось в 2012 году с 349 участников первой в истории «Битвы за Мальту», при гарантированном призовом фонде в 150 тысяч евро.

Год спустя к нам приехали уже 888 игроков, а в 2014 на «Битве» было уже 1,417 игроков, а год назад – 1,804.

И вот, мы снова задаем новую планку.

Кстати, призовой фонд турнира составил 879,305 евро, и это тоже достижение нового рекорда.

Точные выплаты в Главное событии станут известны лишь в субботу днем, но ясно, что за первое место сумма будет явно больше 150 тысяч евро.

Качели Пучкова

Второй старт российского игрока выдался более удачным, и он сумел пройти в День 2.

Однако стек у него небольшой – лишь 33,400 фишек, что едва больше 20 ББ.

Впрочем, сам игрока, получивший днем приз «Живая легенда» в свои руки от Марии Хо, вполне уверен в своих силах: «Главное, чтобы карты завтра заходили».

Понс потерял удачу в Лас-Вегасе

А вот участник «Ноябрьской девятки» испанец Фернандо Понс, похоже, израсходовал весь свой запас удачи в Лас-Вегасе.

Сегодня он дважды входил в турнир, но обе попытки закончились довольно быстро и, что логично, крайне безуспешно.

Не сложился день и для Софии Левгрен, Луки Москитты и многих других про.

Цифры, цифры

Итак, вернемся к Дню 1С, который сумели успешно закончить 384 человек из 883 вышедших на старт.

Таким образом, в День 2 сумели пробиться 701 участник турнира.

Кстати, чиплидером является Евгений Крикун, набивший стек в 244,000 фишек.

Избранный чипкаунт:

Евгений Крикун 244200

Нейв Битон 239000

Альберто Фарах 194000

Джузеппе Оккинти 181300

Мэтью Адамс 172200

Артту Ийсакка 165800

Фабио Априле 162900

Андреа Лейку 158500

Йонас Хянерт 155900

Тобиас Андресен 152800

Эшли Харди 143000

Хенрик Якобсен 81300