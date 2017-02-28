Покер рум дает шанс двум счастливчикам отправиться в Монте-Карло, чтобы сыграть в хай-стейкс игре с бай-ином в 12,500 евро.

Отметим, что бай-ин за вас внесет PokerStars, а дальше дело самого игрока – нажить или спустить все.

Выйти из-за стола можно будет только после розыгрыша 150 раздач, при этом вашими будут только те деньги, что вы выиграете сверху стартового бай-ина.

Иначе говоря, если у вас будет лишь 10,000 евро после 150 (или более) раздач, то вы ничего не получите.

Фриролл для Cash Challenge

Онлайн сателлиты к Cash Challenge будут проходить по 4 раза в день, и для участия в них нужен специальный билет.

Едва ли этот стол будет без Дэниела Негреану.

Чтобы получить его, необходимо сделать депозит от $30 с кодом «CASHCHALLENGE».

В этом случае вы получите 7 билетов в награду.

Кроме призового фонда в 1,000 долларов из каждого сателлита 20 лучших игроков будут приглашены на кастинг.

Для участия в нем вам надо будет отправить небольшое видео о себе. В PokerStars ищут игроков с необычными типажами, с чувством юмора и энтузиазмом.

Длина ролика не должна превышать 2 минуты, и его надо либо выложить на YouTube, либо отправить мейлом на cashchallenge@pokerstars.com не позднее 12 марта 2017 года.

Те два счастливчика, которых выберут организаторы для участия в шоу, получат:

Авиабилеты в Монте-Карло (туда и обратно)

Проживание в отеле Le Meridien, Monte Carlo (номер на двоих, 4 ночи)

€500 на представительские расходы (будут переведены на ваш PokerStars аккаунт)

Бай-ин в размере €12,500 для участия в незабываемой кэш-игре!

Точные даты проведения Cash Challenge еще неизвестны, но высока вероятность, что это случится во время PokerStars Championship в Монте-Карло (25 апреля – 5 мая).

Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.