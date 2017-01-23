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Если вы любите играть в покер, и особенно в турнирах, то этот январь вам точно запомниться.
Пока на PokerStars разгоняется TCOOP, а в покер руме 888poker идут сражения Super XL Series, на еще одном ведущем покер руме планеты – Party Poker – пришло время их онлайн фестиваля Powerfest!
Он будет крупнейшим в истории рума – с 22 января по 5 февраля там пройдет 224 покерных турнира с общим гарантированным призовым фондом в 11 миллионов долларов.
Да-да, 224 турнира и 11 миллионов, вы прочитали правильно.
Тенденция последнего года в онлайн покере – увеличение всего по возможности – не обошла стороной и детище Party Poker.
В 2017 году Powerfest разросся до более чем двух сотен турниров, с бай-инами начиная от $5.50 и до $5,200, включая аж 4 (!) Главных события.
Впрочем, чтобы не валить все в одну корзинку, в покер руме привычно развели свои турниры на 4 «весовые категории»: Featherweight (легкий вес), Middleweight (средний), Heavyweight (тяжелый) и HighRoller (не супертяжелый, а просто – хайроллерский).
Итак, что это из себя представляет. Расскажем подробней.
Легкий вес – это турниры с бай-инами в диапазоне от $5 до $11, включая Главное событие 29 января с тем же бай-ином в 11 долларов.
Затем идет средний вес: все то же самое, но диапазон бай-инов от 22 до 55 долларов.
Для «тяжелого» и «хайроллерского» классов Главные события пройдут уже 5-го февраля. Уровень бай-инов $109-$215 и $520-$5,200, но «мейн» в последнем все же будет стоить «только» $1,050, а гарантированный призовой фонд в него составит 1 миллион долларов.
Множество онлайн сателлитов есть и будут доступны через лобби покер рума Party Poker.
Вишенкой на торте фестиваля будут билеты в partypoker Millions с призовым фондом в £6 миллионов на общую сумму в $225,000.
Естественно, что достанутся они лучшим игрокам серии по ее итогам (лидерборд).
«Провести этот Powerfest с крупнейшим в истории призовым фондом в $11,000,000 – это настоящий вызов для нас», - гордо рассказывает глава PartyPoker Том Уотерс.
«Мы всегда стараемся быть лучшими, и этот Powerfest очередной шаг на пути. Мы увеличили гарантированные призовые, сделали больше турниров, улучшили структуру в некоторых из них, подогнали расписание под желания наших игроков».
Ниже можно найти небольшое расписание «мейнов».
Чтобы создать новый аккаунт и получить бонус в 500 долларов, а также начать борьбу в новых турнирах, вам необходимо пройти регистрацию через страницу обзора покер рума PartyPoker.
|
Дата
|
Категория
|
Бай-ин
|
Главное событие
|
"Гарантия"
|
Jan. 22-29
|
Featherweight
|
$5.50 - $11
|
Sun., Jan. 29
$11 buy-in, $40,000 GTD
|
$1,120,000
|
Middleweight
|
$22 - $55
|
Sun., Jan. 29
$55 buy-in, $100,000 GTD
|
Sunday, Feb. 5
|
Heavyweight
|
$109 - $215
|
Sun., Feb. 5
$215 buy-in, $500,000 GTD
|
$10,360,000
|
High Roller
|
$530 - $5,200
|
Sun, Feb. 5
$1,050 buy-in, $1,000,000 GTD
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|PokerStars
|$600
|Обзор
|3
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
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