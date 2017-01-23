Пока на PokerStars разгоняется TCOOP, а в покер руме 888poker идут сражения Super XL Series, на еще одном ведущем покер руме планеты – Party Poker – пришло время их онлайн фестиваля Powerfest!

Он будет крупнейшим в истории рума – с 22 января по 5 февраля там пройдет 224 покерных турнира с общим гарантированным призовым фондом в 11 миллионов долларов.

Да-да, 224 турнира и 11 миллионов, вы прочитали правильно.

Крупнейший Powerfest в истории

Тенденция последнего года в онлайн покере – увеличение всего по возможности – не обошла стороной и детище Party Poker.

В 2017 году Powerfest разросся до более чем двух сотен турниров, с бай-инами начиная от $5.50 и до $5,200, включая аж 4 (!) Главных события.

Впрочем, чтобы не валить все в одну корзинку, в покер руме привычно развели свои турниры на 4 «весовые категории»: Featherweight (легкий вес), Middleweight (средний), Heavyweight (тяжелый) и HighRoller (не супертяжелый, а просто – хайроллерский).

Итак, что это из себя представляет. Расскажем подробней.

Легкий вес – это турниры с бай-инами в диапазоне от $5 до $11, включая Главное событие 29 января с тем же бай-ином в 11 долларов.

Затем идет средний вес: все то же самое, но диапазон бай-инов от 22 до 55 долларов.

Для «тяжелого» и «хайроллерского» классов Главные события пройдут уже 5-го февраля. Уровень бай-инов $109-$215 и $520-$5,200, но «мейн» в последнем все же будет стоить «только» $1,050, а гарантированный призовой фонд в него составит 1 миллион долларов.

Party Poker.

Множество онлайн сателлитов есть и будут доступны через лобби покер рума Party Poker.

Вишенкой на торте фестиваля будут билеты в partypoker Millions с призовым фондом в £6 миллионов на общую сумму в $225,000.

Естественно, что достанутся они лучшим игрокам серии по ее итогам (лидерборд).

«Провести этот Powerfest с крупнейшим в истории призовым фондом в $11,000,000 – это настоящий вызов для нас», - гордо рассказывает глава PartyPoker Том Уотерс.

«Мы всегда стараемся быть лучшими, и этот Powerfest очередной шаг на пути. Мы увеличили гарантированные призовые, сделали больше турниров, улучшили структуру в некоторых из них, подогнали расписание под желания наших игроков».

Ниже можно найти небольшое расписание «мейнов».

Чтобы создать новый аккаунт и получить бонус в 500 долларов, а также начать борьбу в новых турнирах, вам необходимо пройти регистрацию через страницу обзора покер рума PartyPoker.