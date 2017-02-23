Не так давно в Монте-Карло прошел турнир «по пригласительным и для непрофессионалов» со стартовым взносом в 1 миллион евро.
Основатель One Drop канадец Ги Лалиберте снова вернет про-игроков за столы своего турниры нынешней осенью в Розвадове, но бай-ин составит лишь $111,000.
Розвадов – это небольшой городок на границе Чехии и Германии, но именно там находится крупнейшее казино в Европе – King’s Casino.
Теперь это часть WSOPE
Турнир $111k One Drop на этот раз пройдет в ноябре в рамках предстоящего фестиваля WSOP Europe.
Там на кону будет 10 золотых браслетов и более 5 миллионов долларов гарантированного общего призового фонда.
Браслеты едут в Европу.
Во многом этот фестиваль едет в Розвадов благодаря усилиям Леона Цукерника, который превращает свое казино в центр покерной жизни континента, как минимум.
Подписанный контракт между ним и владельцами серии WSOP будет действовать 5 лет и включает в себя:
- WSOP Europe в ноябре 2017 и 2019 годов
- По два этапа WSOP Circuit в 2018 и 2020 годах
- По одному этапу WSOP Circuit в марте 2017, 2019 и 2021 годов
Звезды уже в пути
Состав игроков в предстоящем $111k One Drop будет более, чем солидным.
По данным Цукерника свое согласие на участие в турнире уже подтвердили:
- Фил Айви
- Сэм Трикетт
- Антонио Эсфандиари
- Дэниел Кейтс
- Пол Ньюи
- Игорь Курганов
- Квирин Чех
- Тони Джи
- Пьер Невилль
- Федор Хольц
- Эндрю Пэнтлинг
- Роберт Янг
«Кроме этих персон в списке есть еще около 20 человек, которые пока пожелали остаться анонимами», - добавил Цукерник.
Отметим, что в турнире число мест будет ограничено – не более 111 игроков.
«Это точно будет крупнейший и лучший турнир Европы», - уверен владелец King’s Casino, - «во-вторых, это будет браслетный турнир и сейчас лишь февраль на дворе, а уже 31 человек внес депозит».
Также в расписании серии значится и мини-версия турнира с бай-ином в €1,111.
Еще один трофей для King’s
Леон Цукерник успевает все.
За последние пять лет казино King’s провело огромную работа, превратившись в один из покерных центров Европы, где проходят турниры самого высокого уровня, а кэш-игра протекает и вовсе на заоблачных лимитах.
Обладатели браслетов WSOP – Федор Хольц, Себастьян Рутенберг и экс-чемпион мира Пиус Хайнц – уже оставили свои трофеи в выставочном зале казино, и теперь на очереди суперзвезды из-за океана – Айви, Хелмут и Негреану.
Если хотя бы один из них оставит здесь свой трофей, то King’s Casino точно выйдет на уровень одного из самых привлекательных мест для покера в мире.
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