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Юбилейный турнир Mega Deep на 888poker собрал более трех тысяч регистраций, что привело к призовому фонду в $614k. Да, в Топ-3 были только наши игроки!
Надо ли говорить, что пару недель назад «восьмерки» анонсировали гарантированный призовой фонд в $500,000 для этого турнира, вместо обычных $150,000.
Смелый ход, но он более, чем оправдался. Необходимое число игрок было легко достигнуто – 2,151 человек, которые сделали еще и 920 ре-энтри.
В итоге, призовой фонд перевалил даже за 600 тысяч долларов.
И, несмотря на уменьшение по времени одного уровня с 30 до 20 минут, весь турнир шел 13 с половиной часов, прежде, чем мы узнали триумфатора.
Как мы уже сказали, все места в Топ-3 достались российским игрокам с никами: «josef_shvejk», «Omfg72oAgain» (Егор Борискин) и comant76, которые и поделили остаток призового фонда между собой.
Коротоко о том, как в одном из крупнейших воскресников на #888Poker победила дружба: pic.twitter.com/fIBKRXdB2x— 888poker Russia (@888poker_ru) November 28, 2016
Впрочем, на этой стадии «josef_shvejk» уже имел огромный стек в 34 миллиона фишек, лишь увеличивая свое преимущество в каждой последующей раздаче. В общем, на всю игру в Топ-3 ушло лишь 10 минут.
За свою яркую победу он получил $97k, оставив соотечественникам по $73k и $53k, соответственно.
Отметим, что четвертое место занял игрок из Голландии Яанс Арендс, а за финальным столом отметился еще один россиянин «veea» и украинец «Ender112».
Пока наши игроки «разрывали» Mega Deep, представители Швеции ударно отметились в других турнирах.
Так «Gr33nApples», удачно выступивший (победа в «мейне») на серии Super XL Series в мае, в Mega Deep занял 52-е место.
А вот его соотечественник «nastymake» добился большего – 39-го места, хотя в январе у него было победа в быстром Turbo Mega Deep. Впрочем, сейчас этот игрок сумел превысить планку своих доходов в онлайн покере в 2 миллиона долларов.
А как же Нитше? Великий покерный «Доминатор» и здесь сделал дипран, добравшись до 19-места, при этом его игру можно было наблюдать на Twitch.
«Всегда немного раздражает, когда так далеко пройдешь, но вылетаешь, не добравшись до финального стола», - сказал Доминик Нитше после турнира, - «ощущения были хорошие, надеялся, что выиграю турнир да и стек был приличный все время, но пару неудачных раздач изменили все».
Напомним, что сейчас на 888poker проходит Рождественский фестиваль подарков, во время которого призы будут просто падать с неба, как дождь.
А следующая крупная онлайн серия на 888poker пройдет в январе будущего года - Super XL VII.
|
Место
|
Имя
|
Страна
|
Призовые
|
1
|
josef_shvejk
|
Россия
|
$97,043.60*
|
2
|
Егор «Omfg72oAgain» Борискин
|
Россия
|
$72,844.12*
|
3
|
comant76
|
Россия
|
$52,759.78*
|
4
|
Янс «Graftekkel» Арендс
|
Голландия
|
$39,615
|
5
|
DrKoRn718
|
Германия
|
$29,113.08
|
6
|
Ender112
|
Украина
|
$23,216.76
|
7
|
jefffryyy
|
Словакия
|
$17,320.44
|
8
|
veea
|
Россия
|
$11,608.38
|
9
|
_husgansen_
|
Германия
|
$7186.14
*) – сделка «на троих»
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