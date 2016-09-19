В минувшие субботу и воскресенье стартовали первые девять ивентов из 40 запланированных на Super XL Series, а результаты уже превзошли все ожидания.

Тысяча игроков в турнире “Crazy Eights”

Все началось с приветственного турнира “Crazy Eights”, который имел гарантированный призовой фонд в 100 тысяч долларов, а также «унаследовал» имя от летнего ивента 888poker на WSOP.

На старт вышли 991 участник, которые довели призовой фонд до $133,440. Очень приятно, что победа в этом турнире досталось игроку из России - “tispengoff”, который получил на свой счет почти $25,000.

Отметим, что во время финального стола не было традиционной сделки, так что “tispengoff” получил максимум за свое первое место.

Большие деньги

Крупнейшим турниром на текущий момент стал ивент №5 - $160 Opening Event – имевший внушительную «гарантию» в $300,000.

Неудивительно, что за столами собрались 1,603 игрока, сгенерировавшие призовой фонд более $350,000.

Майкл “AcesJoker88” Асеведо.

Первая тройка игроков, в итоге, разделила между собой порядка $130,000, а победителем стал Майкл “AcesJoker88” Асеведо из Коста-Рики, который выиграл крупнейший приз в своей онлайн карьере - $60,000.

Вслед за ним финишировали игроки: “Eijseijs” из Швеции и “BYLIA” из Канады.

Отметим, что “Eijseijs” выиграл в онлайне уже $2 миллиона, и занимает 28-ю позицию в мировом онлайн рейтинге от pocketfives.com.

Что до игрок “BYLIA”, то его настоящее имя – Алекс Былицки. Он уроженец Ванкувера (Канада), и в онлайне заработал покером уже порядка $30k. Кстати, его можно найти в рейтинге 50 первых игроков - Great White North.

Финальные выплаты:

1 AcesJoker88 Коста-Рика $59,283 2 Eijseijs Швеция $42,190 3 BYLIA Канада $32,292 4 Caz_91 Бразилия $22,815 5 IRLsucks Швеция $16,672 6 Regu_1_Lator Великобритания $13,338 7 Sura23 Австралия $10,003 8 6514834 Голландия $6669 9 preyondaline Великобритания $3790

Впрочем, если $160 Opening Event собрал наибольший призовой фонд, то последующий за ним Mini Opening Event отличился крупнейшим полем – 4,428 игрока!

Вместо гарантированной призовой суммы в $50,000, на кону стояли больше $62,000 и главный трофей в этот раз уехал в страну Латинской Америки.

Победил представитель Панамы - Натан “boxcarhobo” Сингер, который переехал туда из США, чтобы иметь возможность играть в онлайн покер. К своим более $1.5 миллионам долларов за онлайн карьеру он добавил еще $8k.

Кстати, в этом финале была заключена сделка на стадии Топ-2, и каждый из участников хедз-апа гарантировал себе по 7,600 долларов. В итоге, вторым стал игрок “Sweet_Dr34ms”, который несколько дней назад затащил ивент “The Octopus” на 888poker, выиграв около 10 тысяч долларов.

К слову, все турниры серии Super XL собрали большие поля на 888poker. И даже ивент с дорогим бай-ином в $600 “The Whale” привлек 535 участников.

Сегодня в расписании серии интересные турниры по Омахе и в быстром формате «Snap», а во вторник время старта самого дорого ивента – хайроллер за 2,100 долларов, в котором сыграют и «прошки» от 888poker – Доминик Нитше, Крис Мурман и София Левгрен.

Сателлиты доступны в режиме 24/7, а серия Super XL продлится до конца этой недели.

Если вы хотите попробовать свои силы, но еще не имеете аккаунта на 888poker, то пройдите на страничку обзора покер рума 888poker, чтобы сделать регистрацию и получить право на наш эксклюзивный бонус до $888 на первый депозит.